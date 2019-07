Guillermo Nielsen: "No es razonable que hayan planchado el dólar. Esto termina mal"

Guillermo Nielsen.mp3







Guillermo Nielsen, economista y ex Secretario de Finanzas de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre la situación económica del país a días de las PASO y coincidió con el diagnóstico de Guillermo Calvo.





Repasá las frases de la nota





-"Es una creación mediática que yo seré ministro de economía de Alberto Fernández, si estoy trabajando en el tema económico. Hace años que somos amigos con Alberto Fernández y trabajamos juntos"



-"No hay un sólo factor en la suba del dólar, es razonable, lo que no es razonable es que lo hayan planchado, siempre es un error planchar el dólar. Además jugaron mucho con el dólar futuro"



-"Siempre que se recupera el dólar atrasado es de mala manera. Comparto las declaraciones de Guillermo Calvo, me sorprendió que sea tan directo, además es uno de los grandes economistas argentinos"



-"Carlos Rodriguez también es un gran economista"