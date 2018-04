Gustavo Bouhid: "Entre el 7 y el 10 por ciento de nuestro presupuesto se va en ciudadanos extranjeros"

Gustavo Bouhid - Ministro de Salud de Jujuy 28-02.mp3

Arancel en el Hospital público: "Esto forma parte de un plan que le presentamos a Gerardo Morales para cambiar la realidad de la salud de Jujuy que tiene varios ejes, por ejemplo llevar los médicos especialistas al interior de la provincia, cirujanos, descentralizar el Hospital principal, tener internación domiciliaria, psicólogos en el Same y la ley de recupero. Hoy vas al Hospital y no pagas nada, con el recupero lo que queremos es que se le pueda cobrar a las Obras sociales, Prepagas, ART y los extranjeros."-"Firmamos un convenio con Chile cuando vino el Papa, por ejemplo tenemos atención mutua reciproca, le dimos ambulancias y ellos combustible. En otros países no pasa lo mismo."-"Nosotros nos referimos a la migración di aria con patologías de largo plazo para que los atendamos. Tenemos estimado que entre el 7 y el 10 por ciento de nuestro presupuesto se va en ciudadanos extranjeros"-"El valor depende de la patología, los procesos oncológicos valen miles de dolares, no es lo mismo un parto. Nosotros creemos que el país hermano debe hacerse cargo porque tiene capacidad de pago, pero no voluntad, ellos no están en crisis"-"Ahora hablan de que se puede lograr acuerdo a través de Cancillería"-"En situación de emergencia no se pregunta ni como se llama, lo atendemos."-"En Jujuy no se cobra nada a nadie, el cobro es post. Si hay un acuerdo te digo cuánto me salió y listo."