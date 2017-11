Gustavo Gennuso: situación con el RAM: "No tiene impacto en el tema turístico"

Gustavo Gennuso - Intendente de Bariloche 29-11.mp3

"En cualquier circunstancia que muere una persona de nuestra ciudad nos preocupa mucho y nos duele. Es un tema federal, no estamos metidos, si estamos preocupados que se extiendan puentes en la Ciudad para que no haya divisiones. Dentro de los empleados municipales tenemos un 50 por ciento de origen Mapuche por eso no es bueno que se generalice."-"Esas cuestiones que pasan son de una pobreza estructural, primero teníamos a los chicos que se mataban entre ellos y hay otros que van atrás de las reivindicaciones Mapuches que son producto de la marginalidad de la pobreza."-"Conozco el RAM por algunas de las acciones, no lo veo como una organización armada, pero si como anti sistemas. Esto es producto de la marginalidad. Es un grupo reducido"