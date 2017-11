Gustavo Lleral: "No está cerrada la causa de muerte de Santiago Maldonado"

Gustavo Lleral - Juez del caso Santiago Maldonado 06-11.mp3

"Se están aguardando la llegada de los resultados al cuerpo médico forense de la Corte y allí tenemos el resultado pericial completo. Había que esperar dos semanas para que lleguen los informes y estamos a termino."-"Esta semana o la próxima tendríamos todos los datos."-"La fiscalía ha pedido la averiguación de datos de una persona, hicimos lugar y verificaremos si es el testigo que todos hablan."-"Lo que no está en el expediente no tiene valor judicial."-"Un Juez no puede tener una hipótesis preferida. Hay que probar los hechos, acá tenemos la muerte de Santiago que fue hallado en el río Chubut."-"Sería imprudente que yo dé datos, se habla mucho sobre el caso públicamente, sin saber. No está cerrada la causa de muerte de Santiago Maldonado, llevará su tiempo porque debemos verificar muchas cosas."