Harold Mayne-Nicholls: "A mí nunca me ofrecieron una coima"

"No soy el único que se negó a recibir coimas, también lo hizo el presidente del fútbol uruguayo, somos los que nos negamos a estar en la verguenza dirigencial del fútbol sudamericano."-"A mí nunca me ofrecieron una coima, a mí me pidieron firmar un nuevo documento por la Copa América, ya había uno, entonces me negué."-"Nunca me llamó Julio Grondona, él sí firmó el documento. Es una novedad la cantidad de dinero, pero era evidente que algo serio iba a pasar."-"Alejandro Burzaco me pareció una persona eficiente, ahora parece que estaba metido en todo lo que pasaba en el fútbol sudamericano, tenía u n poder que yo no sabía."