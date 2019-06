Hay que mirar la realidad y dejar de jugar al chiquitaje del poder

Luis Novaresio realizó su editorial de cada mañana sobre las definiciones electorales y los nuevos índices de pobreza y valor de la canasta básica.

Sergio Massa que decidió que se iba al Kirchnerismo, pónganle la vuelta que quieran, pero decidió estar con el Frente de Todos. Ayer hablando con masistas me decían que no se iba a sacar fotos al lado de Cristina. Esto que sucedió no es diferente a lo que han hecho los demás políticos.

Miremos la fórmula presidencial, tengo que recordar lo que dijo Pichetto de Macri ?, en la política argentina existe esto que es horripilante que es termino de tranfuga que muchas veces nosotros lo tomamos como un término peyorativo. Ayer una persona muy allegada a Sergio o Massa preguntaba porque tanto enojo con Massa si todo el mundo hace esto ?.

Creo que tiene varias explicaciones sin dejar de reconocer que muchos lo hacen. Massa parecía como una situación de quiebre en la política Argentina para cambiar lo que está mal. La verdad es que alguna vez tendremos que saludar al peronismo que ha logrado hacer creer que cuando hay estos tipos de

cambios es que el peronismo está disputando el poder, ahora si lo hacen otros eso es traición. Si un radical cambia de partido es un traidor, si un peronista cambia de partido es que está haciendo política porque eso es un movimiento, dejémonos de embromar. Es una actitud tranfuga, porque se le cae a Sergio Massa ? es un tipo muy formado, que tiene vocación y voracidad por lo que hace. Yo de algunos políticos no espero absolutamente nada, pero cuando elevas las expectativas la desilusión es proporcionalmente directa a la expectativa.

Siempre creí que había una tercera alternativa, es muy aburridora la discusión entre Macri o Cristina. Ambos Gobiernos que menciono han fracasado económicamente. Después empezamos a discutir cuanto de menos ha fracasado cada gestión.

No sé cuál va a ser el destino de Sergio Massa, un tipo que podría haber arriesgado una nueva derrota y perdió cinco veces. De haber dicho: yo persisto en esto ! Yo creo en esto!. Recuerdo cuando Massa dijo: me estas faltando el respeto preguntándome si voy a ser candidato a Diputado Nacional, es una falta de educación que me lo preguntes !, che, va a ser Diputado Nacional y probablemente comparta la lista con Máximo Kirchner. Hay que bancarse la consecuencia de los actos, cuando uno eleva la vara de la expectativa se hace cargo cuando se cae esa vara. En algunos casos es estruendoso.

A nivel Nacional va a haber una sola interna, para que nacieron las primarias abiertas simultaneas obligatorias ? para evitar el dedazo, para evitar que cinco tipos reunidos en una unidad básica decidan quién es el candidato. Quiero darles una mala noticia, el dedazo goza de buena salud. Lavagna, es un dedazo por ejemplo. Y si damos un gesto para decir que no podemos patinarnos tres mil millones de pesos ? , hoy para no ser pobres necesitas ganar treinta mil pesos. Yo tenía una gran profesora que decía, cuando uno tiene cuestiones como estas, primero tienes que pensar con sentido común. El tapa rabos jurídico siempre aparece, si esto puede pasar es que hay una voluntad de que la política no se mira solamente el ombligo y sigue jugando al chiquitaje del poder y piensa en la realidad que le toca gobernar.