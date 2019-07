"Hay recursos para que la gente no duerma en la calle pero a veces no quieren aceptar la ayuda"

Guadalupe Tagliaferri.mp3







Guadalupe Tagliaferri, Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la situación de las personas que duermen en la calle.





Repasá las frases de la nota





-"El Indec hizo el censo en abril de este año que nos dio 1146 personas que esa noche dormían en las calles, las políticas publicas las debemos pensar en situaciones concretas, después tenemos personas que vienen a la Ciudad a buscar el mango"



-"Yo no asumo más porque tengo un organismo que hace ese relevamiento, con esos números trabajamos"



-"Hay recursos, estructuraras, hay más de 2300 camas, equipos, trabajo articulado con la provincia de Buenos Aires, lo que debemos entender es que muchas veces la gente no quiere ayuda del Estado, ni ir a los paradores, en los casos con problemas mentales vamos con psicólogos. El estado no puede agarrar a las personas y llevarlas contra su voluntad"



- Sobre la gente que fue a River Plate y la ayuda Red Solidaria: "Yo no sé por qué eligieron eso y no el Estado, nos parece genial que haya gente que duerma ahí. Ayer River Plate nos llamó y trataremos que entren en el programa del Gobierno para salir de la calle"



- Fue político lo que hizo River Plate: "Todos tenemos en la Argentina una vocación solidaria, la realidad es que 100 personas fueron a dormir y River Plate, además no llamaron, y mandamos equipos para allá"



-"Lo más importante es lograr que las personas quieran dejar de dormir en la calle"