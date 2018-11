Valeria Carreras, abogada de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, habló en Novaresio 910 y contó que "Vamos a tener prudencia, esperamos las imágenes. Si faltara algo o hubiese una duda para plantear otra pericia, no es necesario reflotarlo, es un riesgo para la prueba misma, puede perderse parte de la misma por posible ruptura. Estuvimos evaluando con Fernando Burlando la posibilidad de bajar cámaras dirigidas. Según Enrique Balbi, hay bocas de entrada o puertas de escape".



Además, dijo que "Es muy importante determinar si estaban los bip de oxígeno para ver si intentaron paliar o activar las medidas para sobrevivir. También se podría ver si alguien tenía puesto el traje de escape. Hay un montón de cosas para hacer sin la necesidad de reflotarlo".



Sobre las elucubraciones que envuelven al la aparición del ARA San Juan, dijo que "Estuve en el homenaje y mi primera sensación fue pensar que raro todo esto, que casualidad. Burlando me hizo pensar, cuál sería la ganancia, ninguna. A mis clientas no se les puede quitar la sensación. La sucesión de los hechos es verosímil, lo que no lo es, puedo disentir, la actitud de querer dejar la búsqueda el 26 de octubre. Puede ser que la empresa Ocean Infinity haya planteado al gobierno que lo habían encontrado y que quisieron postergarlo justo para el aniversario".



"Si yo tuviera que decir algo, hubiera sido algo utilizado políticamente pero no nos modifica el submarino en sí. La sensación de la gente es que esto estaba armado", agregó.



Sobre el homenaje, dijo que "Sentí que el homenaje fue vacío. Había mucha organización y sentimos que algo iban anunciar pero no pasó. En nombre de la querella, pediremos la ampliación de pruebas cuando tengamos las imágenes"