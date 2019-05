Héctor Daer: "Al paro del 29 lo frena un cambio de políticas estructurales que desbastan el tejido social"

Héctor Daer.mp3







Héctor Daer, Secretario General de la CGT, habló con Luis Novaresio sobre el paro nacional para el 29 de mayo y sobre la iniciativa para beatificar a Evita.





-"El miércoles 29 de mayo es un paro de 24hs, hablaremos con todos los sectores explicando la decisión, sumando a todas las organizaciones sindicales".



- "El día 2 del mes pasado hubo una gran movilización, donde centenares de miles de personas se expresaron planteando que se tenían que tomar medidas para evitar la caída permanente y sistemática de la actividad económica y sus consecuencias sobre el tejido social, desempleo, caída del poder de compra y todo esto viene con una secuencia permanente".



-"No podemos seguir pensando en el equilibrio fiscal y en achatar el dólar a costa de tasas de interés imposibles que destruyen todo. Lo que le decimos al gobierno es que debe cambiar sus medidas".



-"Se eligió la fecha del paro en primer lugar porque se cumplen 50 años del Cordobazo, que es un hito en la historia del movimiento obrero, y en segundo lugar para que no se mezcle con la presentación de listas ni lo electoral; esto es una medida sindical, con un gran contenido político, porque lo que buscamos son medidas políticas para frenar esta caída".



- Se adhiere Hugo Moyano y Hugo Yasky?: "Ayer no hablé con nadie, hoy me pondré en contacto. La CGT siempre busca la medida adecuada en el momento adecuado para que tenga el acompañamiento de toda la sociedad".



- Si el Gobierno los llama, levantan el paro?: "El paro es el día 29 de mayo, y lo frena un cambio de políticas estructurales que desbastan el tejido social"



-"El dialogo con el Gobierno hubiera sido bueno antes, y se tendría que pensar en alimento, educación y salud para un país que se quiere desarrollar".



-"Se pedirá el tramite de beatificación de Evita, lo pedirá el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires".



-"Evita es un símbolo, la Iglesia decidirá si es viable o no la beatificación".