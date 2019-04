Héctor Daer no descartó un paro general y pidió que el próximo gobierno sea peronista

Hector Daer.mp3







Héctor Daer, Secretario General de la CGT, habló en Novaresio 910 y dijo que "Mañana es una marcha que esperemos que sea importante y genere el debate de los temas que queremos plantear y después veremos como maduran las cosas. El tema económico, la caída del consumo son cosas que tenemos que ver".



Además, dijo que "El paro es una medida propia del movimiento obrero, eso no lo vamos a desechar nunca. Nosotros pretendemos que la movilización genere un debate del país que pretendemos, unidad, desarrollo productivo por eso el estandarte es unidad, producción y trabajo argentino".



"A este gobierno le queda poco para terminar su mandato y no vemos alternativa de cambio. Mañana habrá una solicitada por los puntos de marcha", agregó.



Sobre la situación económica, dijo que "es preocupante porque viene en caída libre y no le vemos salida en este equipo económico. Si siguen las leliq a fin de año tendremos el doble de dinero puesto allí. Y este Gobierno no da respuesta, es un país con mirada de especulación financiera y no productiva"



"Ojala que el próximo gobierno sea peronista, en muchas encuestas se ve el Gobierno actual tercero con un peronismo dividido", afirmó.



Finalmente, dijo que "No voy a dar nombres propios de candidatos porque creo que aún tenemos margen para hacer un sector con el peronismo y los aliados".