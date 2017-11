Héctor Daer : "Si hay menos dinero que va a los jubilados no es mejor."

Héctor Daer - Miembro del Triunvirato de la CGT 17-11.mp3

"Hay acuerdo entre el Gobierno y la CGT, del proyecto que nos habían presentado que tocaba derechos de los trabajadores se dejó de lado. Se quería hacer un contrato comercial."-"Se dejó de lado la idea de excluir los autónomos y cuatro empleados por un empresario. Se dejaron de lado temas conflictivos que traerían problemas a la gente"-"Se debatió y llegamos a un consenso para que sea lo mejor para el trabajador."- Jubilados: "Nosotros no discutimos ese tema, esto fue incorporado al acuerdo con los gobernadores. Hablamos con los gobernadores y nos dijeron que se dejaría de lado la manera de actualización, para pasar a inflación y un indice por crecimiento. A nosotros nos hu biera gustado discutir este tema y ver como se sigue con el sistema sustentable."-"Si hay un ahorro no es mejor, si hay menos dinero que va a los jubilados no es mejor."