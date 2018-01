Héctor Recalde: "la CGT fue negociar con el gobierno y obtener lo que puedo, es sabor a nada"

Héctor Recalde - Abogado laboralista 04-01.mp3

¿Este año están en juego los derechos de los trabajadores? Recalde: "Está en juego el proyecto de reforma laboral donde pierde muchos derechos. Todavía eso no se concretó, aparentemente se podría discutir en el mes de febrero en el Senado. Si hay alguien que tuvo mucha experiencia en este tipo de reformas es Cristina Fernandez de Kirchner, cuando discutimos la Ley Banelco, y la ley de Erman Gonzalez.""Reforma es un eufemismo, lo que hay es un aumento de la flexibilización laboral, una rebaja de los costos laborales, es una ley que invita a la litigiosidad por la inconstitucionalidad que tiene.""El blanqueo lo pintan como una cosa positiva (...) el razonamiento que no se da en los hechos es que si el costo es más b ajo el empleador va a tomar más trabajadores.""Desde el 2003 al 2015 creció el empleo.""Aumenta la cantidad de trabajadores monotributistas y cuentapropistas, pero el empleo industrial se perdió. El año pasado se perdieron 65 mil empleos. Creció un poco en la construcción, pero el saldo no es bueno."La CGT: "Creo que la posición de la CGT fue negociar con el gobierno y obtener lo que puedo (...) es sabor a nada casi."