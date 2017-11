Hernán Piquín: "Para mí el tema de la inseguridad es terrible, pensé en irme del país"

Hernan Piquin.mp3

"Estoy bien. Terminó el Bailando me vine para casa y cuando me abre la puerta era una persona que no conocía, con un chaleco de policía. Dije que raro."-"Y veo por el espejo tres personas escondidas, entonces acelere, toque bocina, grité hay chorros en el barrio. Ellos me dispararon 10 tiros, no impactaron en el auto, ni en mí, pero si en la casa de un vecino."-"Yo choqué contra un lugar de Cablevisión y me metí en los jardines de los vecinos. Luego vino la policía. La saqué barata."-"Redujeron a la seguridad y los encerraron"-"Para mí el tema de la inseguridad es terrible, pensé en irme del país. Están haciendo muchas cosas, yo veo. "