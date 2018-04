Horacio Elizondo: "No favorecen a Boca, los equipos andan mal y se mira siempre al arbitro "

Horacio Elizondo - director nacional de Arbitraje 09-03.mp3

"No está bien llevarse algo que no es suyo, lo digo por el robo de diarios en Pompeya."-"Se presenta como que los partidos se marcan por los errores de los árbitros. Siempre se busca la responsabilidad en los otros. El arbitraje es el hilo más delgado porque no tiene hinchas."-"El domingo nos vamos a Mendoza, hablaremos y entrenaremos a Lousteau para la Recopa."-"El Presidente de la AFA, Claudio Tapia me comentó que se iba a reunir con Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, entonces le dije que me gustaría estar en la reunión para contarle como elegimos el arbitro"-"Cuando un equipo funciona bien no miras al arbitro, cuando no salen estás en el detalle."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA