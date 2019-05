Horacio Rodríguez Larreta: "Lo que está en el libro es Cristina en estado puro"

Horacio Rodríguez Larreta.mp3







Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la inauguración del viaducto Mitre y afirmó que "el libro de Cristina está cargado de mala onda"





Repasá las frases destacadas de la nota:





-"Después de cien años volvemos a inaugurar un viaducto en Argentina, le cambia la vida a la gente, se sacan 8 barreras y cuatro calles sin salida. Esta obra se traduce en tiempo libre para la gente, funcionará mejor el tren, es más seguro. Esto muestra que se pueden hacer las cosas bien en Argentina, se planificó con Macri como jefe de Gobierno y se abre al público en el plazo pactado, todo con trabajadores y empresas argentinos"



-"Nosotros ganamos credibilidad, obra que empezamos- obra que terminamos y los cuestionamientos de la gente cada vez son menores. Cuando hicimos el primer Metrobus se armó lío y luego nos pidieron más"



-"Todo cambio genera duda, lo importante es cumplir los plazos. El próximo viaducto es el de San Martín y el siguiente es el Belgrano Sur".



-"No vi el acto de Cristina Fernández porque estuve con el tema de lo que pasó con Olivares, policía. Es la Cristina Fernández que todos conocemos, la gente no cambia. El libro es Cristina en estado puro"



-"No sé si es candidata Cristina Fernández, todo hace suponer que sí"



-"Cristina con el contrato social es otra firma de decir lo mismo, que en Argentina se debe hacer un acuerdo amplio para establecer políticas de Estado, aunque cambie el Gobierno"



- Declaraciones de Carrió: "No sé si Cristina Fernández vuelve más negativa, yo el libro no lo leí porque está cargado de mala onda, revanchismo".



-"Aún no está definido el tema del Sarmiento, lo está analizando Guillermo Dietrich, se debe estudiar el suelo".