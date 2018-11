"Hoy deberíamos poner una bandera en honor a los 44 heroes"

Jorge Villareal, padre de Fernando, tripulante del ARA San Juan, habló en Novaresio 910 y afirmó que "Estamos esperando para que a la tarde se haga el homenaje a los 44 tripulantes. No nos sentimos tan acompañados durante este año, pero algo igual nos acompañaron porque nos habilitaron la búsqueda del submarino, con una empresa muy buena"



Acerca del buque dijo que "No se encuentra nada, no sabemos si desapareció, quizás no es la ubicación. Ahora van a pasar por un lugar que pedimos."



"Fernando tenía 38 años y dejó a una esposa, una hija de cuatro años.", contó.



Jorge dejó un mensaje a los responsables de la Defensa: "Hay que tomar conciencia de las cosas que se hacen, esto no pasó al azar, nosotros no tenemos acceso a mucha información, por eso pedimos que se tome conciencia que dentro del submarino hay vidas."



"Hoy debemos poner una bandera en honor a los 44." , dijo.