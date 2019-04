Hugo Basilotta: "El gobierno debería reunirse un poco más con las PYME"

Hugo Basilotta.mp3







"No me llamaron del gobierno, utilizo mucho las redes sociales, me gusta dar la cara, este video que se viralizó, ya había sacado uno con el tema del alfajor verde cuando se había ido el dólar a 45 pesos, no tiene ninguna connotación política, sí un mensaje con humor.





Desde el punto de vita de PYME, creo que no solamente hay que reunirse con las empresas grandes del país, somos el motor. Tenemos 200 empleados, hacemos 2 millones de alfajores por día. Quise dar el mensaje que las PYMES somos importantes, a nosotros nos va muy bien, hemos logrado una relación precio calidad que es difícil de lograr, estamos en contacto con la gente.





El nuestro es un precio muy accesible. Creo que Precios cuidados en algún momento dio resultado y en otros no, es un país muy difícil, a nosotros nos va bien en época de crisis y en otras épocas porque es un producto muy querible, al alcance de todos, antes era un producto consumido por los chicos y hoy es el almuerzo de muchos"









"No estamos bien, que nosotros particularmente estemos bien no me hace feliz porque vivo en este país, conozco mucha gente de otros rubros que no les está yendo bien, tendrán que hacer algo distinto porque la gente no está bien.





Nosotros vivimos todas las épocas, con Raúl Alfonsín, el alfajor estaba 20 pesos por un austral. No creo que sea como el 2001 pero no estamos bien lamentablemente, hay que confiar a ver qué pasa. Hay mucha gente pobre, me matan los chicos, no nos merecemos tener chicos con hambre.





Creo que tenemos el mejor país del mundo pero nos vivimos peleando, estas grietas no llevan a nada. Uniéndonos podemos salir adelante"