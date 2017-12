Hugo Godoy: " Ya los despidos superan los 500 trabajadores"

Hugo Godoy - Secretario gral de ATE 27-12.mp3

"Estamos en estado de movilización permanente porque los despidos superan los 500 trabajadores, y no hay vista que la actitud del Gobierno cese. Hace un mes que estamos solicitando un espacio para discutir el tema y frenar la ola de despidos, además de hablar sobre la reincorporación. El Gobierno no abre espacio de discusión"-"Hay despidos en el Ministerio de Cultura, de Defensa, Enacom, Energía, Fabricaciones militares, Anses. Hoy habrá movilizaciones en el Ministerio de Defensa y en el Senasa, y mañana habrá asambleas en todos los sectores para debatir el paro del 4. No se justifican los despidos, ni tampoco no convocaron."-"Si el Gobierno nos convoca permitiría que la medida de fuerza no se aplique, pero por el momento la actitud es otra"-"La última medida de fuerza fue el 6 de diciembre y el Gobierno no dio respuesta. Al contrario sigue con la ola de despido. Son políticas que se aplican"-"El común denominador de los despidos es que son contratos, pero se generaliza el modo, se aprovecha la precarización laboral que el Gobierno se había comprometido a analizar. Ellos dijeron que iban a pasar a planta los que llevaban 10 años y no lo hicieron. Aparecen jubilaciones adelantadas, retiros voluntarios."