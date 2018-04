Hugo Marino: Ara San Juan: "Así sea el peor de los eventos, siempre se encuentra algo"

Hugo Marino - CEO de SEA Sistemas Electrónicos- Ingeniero 17-04.mp3

"Estoy en Miami, nosotros hacemos investigación del subsuelo marino, donde se requiera tubería subacuático. Existe una comunicación que se puede confirmar y es el punto de partida donde se puede encontrar el submarino"-"El Ara San Juan estaba en un área, en el agua, tenía una velocidad, pasó un tiempo, tenemos muchos datos, más que en otros accidentes que participamos"-"No tuve contacto para iniciar la búsqueda con el Gobierno, la semana pasada charlamos con el Ministro Oscar Aguad, pero no tenemos la confirmación de la búsqueda."-"Nosotros no queremos la recompensa, nosotros dimos nuestros costos para realizar la operación"-"H ay mucha hipótesis del submarino, pero no tengo información certera. Así sea el peor de los eventos, siempre se encuentra algo, la hélice, la materia se transforma, no se destruye."-"Si existieron las anomalías, pero el rango es muy extenso."ESCUCHA EL AUDIO