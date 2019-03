Hugo Moyano: "El único que miente acá es Macri. No está capacitado para conducir el país"

Hugo Moyano, Secretario General de los Camioneros, habló en Novaresio 910 y dijo que "El 4 de abril estaremos en la marcha convocada por los gremios de la industria que sufren despidos, la CGT también fue invitada".

Además, dijo queSobre las declaraciones de Mauricio Macri, dijo que, agregó.

Acerca de cómo se maneja el gobierno, afirmó que "Acá está decidiendo el FMI, para mí no está en condiciones de dirigir un país. Si tuviera sentido común, y viera que perjudicó enormemente al país no debería ser candidato, no encuentra la forma de poner en condiciones el país. Para mí no tiene posibilidad de ser reelecto Mauricio Macri".



Sobre quién es su candidato, dijo que "Yo estoy trabajando por la unidad, la diferencia de Roberto Lavagna con otros es que no quiere participar de las Paso y no está bien".



Finalmente, sobre si se arrepiente de haber apoyado a Macri, afirmó: "Yo nunca lo apoyé a Macri, en el sindicato hay mucha gente que depende de la Ciudad de Buenos Aires, entonces tuve una relación directa con él".