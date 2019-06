Hugo Moyano: "Nunca critiqué las políticas de Cristina, sino la actitud de no escuchar"

Hugo Moyano.mp3







Hugo Moyano, Secretario General de Camioneros, habló con Luis Novaresio sobre la foto que se sacó junto con Kiciloff y Magario y afirmó que apoyará la fórmula Fernández-Fernández.





-"Ayer estuvimos reunidos con Axel Kicillof y Verónica Magario, hablamos de la realidad de la provincia de Buenos Aires y los proyectos que tienen que para aplicar una política y terminar con la situación que viven los trabajadores, desocupados y jubilados".



-"No está previsto aún la foto con los Fernández. Nosotros apoyamos la formula Fernández- Fernández porque son los que terminarán con la desidia que pasa la gente"



-"Yo no me arrepiento de lo que hago porque lo digo por convicción, yo critiqué la actitud de Cristina Fernández por no escuchar, pero no las políticas. Además se nota que las políticas que se aplicaron antes, son diferentes a las de ahora porque la gente tiene hambre, hay necesidades extremas"



-"Este Gobierno hizo todo lo contrario para sacar el país adelante".



-"Todos hemos aprendido, y creo que Cristina Fernández también entiende que ha cometido errores. Me une al kirchnerismo la confianza, no se puede comparar los que pasaba antes con lo que pasaba ahora. Antes peleábamos por el mínimo no imponible y ahora por un plato de comida"



-"No se habló que dirigentes gremiales integren las listas. A Pablo le interesa lo gremial, no lo político. Yo soy candidato al PAMI. Mi madre cumple 102 años"