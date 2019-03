Iglesias IlliaCuando Macri dijo que estaba caliente nos reímos porque fue irónico

Iglesias Illia.mp3







Hernán Iglesias Illia, Subsecretario de Comunicación estratégica de al jefatura de gabinete, habló en Novaresio 910 y dijo que "Nosotros confiamos en la Justicia, no tenemos nada que esconder. Para mí lo que pasa con Stornelli parece que tiene que ver con aparejar con la causa de los cuadernos".



Además, dijo que "El fallo de la Corte a la jubilada tiene mucha letra chica, lo tendrá que ver el Congreso. Los expertos que llamamos nosotros no creen lo mismo".



"No creo que la pelea sea entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, para Cambiemos la mejor estrategia es tener un mensaje honesto y conseguir votos para Cambiemos", dijo.



Sobre el discurso del Presidente, dijo que "Cuando Mauricio Macri dijo que estaba caliente nos reímos porque fue irónico, Macri sólo una vez dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, pero nada, es una frase que es imposible de medir".





"Por lo que veo las chances son cero por ciento de Vidal", finalizó.