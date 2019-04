Ignacio Noel: "En ningún momento hablamos de cuestiones electorales con el Presidente"

Ignacio Noel.mp3







-"Yo vi bien a Mauricio Macri, está enfocado en el rumbo del plan para reducir la inflación a través medidas fiscales y monetarias. Yo calculo que a partir de mayo baja la inflación, no soy el Ministro de Economía ni presidente del Banco Central... estaremos debajo del 2 por ciento".



-"Estas medidas sirven para bajar la inflación, apunta a los productos esenciales".



-"Yo en la reunión no escuché nada electoral. El secretario de Comercio y Ministro de la producción presentaron productos, se habló de eso no de la elección".



-"La harina Morixe ya estaba en precios cuidados. Para mí la inflación está sobre estimada"



-"Nosotros desde lo que es el Molino no tenemos planes de reducir el personal, salvo en alguna causa. El dólar actual es razonable, esperemos que la inflación baje"