Isaac Roberto Churba: "El endoscopista no encuentra ninguna relación entre su práctica y la muerte de Pèrez Volpin"

"El médico está tranquilo, saliendo de a poquito del shock que produce una situación como la que atravesó, la que atravesaría cualquier médico que tiene un fallecimiento de un paciente en el marco de una práctica" Le preguntan por la información de que habría perforaciones en el esófago y el estómago: "Hoy poy hoy no hay ningún elemento en el expediente, mi caso fue designado el viernes y todavía no tuve acceso, no están los resultados de la autopsia, hasta ahora nadie puede saber las causas concretas del fallecimiento de la paciente. Lo único que nos va a indicar cuál fue es el resultad o de la autopsia, que va a presentar el cuerpo médico forense dentro de una semana o 10 días, hasta entonces son todas presunciones" "La anestesista se presentó el mismo día para tener un perito de parte en el acto de la autopsia, el Doctor Bialolenkier tardó 48 horas más, sobre ésto se empezaron a hacer conjeturas. La posibilidad de que un endoscopio produzca una lesión son mínimas, lo han explicado médicos, especialistas, es un material blanco, flexible, no tiene filos" "El médico no tiene idea, la práctica propiamente dicha no dura más de 4 minutos, él entra sin problema, no tiene ninguna complicación, llega velozmente al órgano que pretende distender con aire, le avisan que la paciente está descompensándose, él inmediatamente suspende la práctica y sale permitiendo que empiecen las tareas para compensar a la pacie nte, cuando empieza a perder sangre, empiezan a trabajar los médicos que trataron de reanimarla, compensarla, que en definitiva termina con resultados negativos" "Técnicamente él no es empleado de staff, es un médico contratado que realiza prácticas ahí, forma parte del cuerpo de guardia, es el endoscopista que realiza las endoscopías para todos los pacientes internados y para los que entran por guardia médica. Él factura sus prácticas a la clínica (Sanatorio de La Trinidad.