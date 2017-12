Ismael Bermudez: "Con el bono se reconoce que hay una perdida"

Ismael Bermudez - periodista 18-12.mp3

"El Gobierno ofrece un adicional a un grupo de jubilados y beneficiarios de la AUH, por única vez y no remunerativo. Esa compensación es en marzo, el gran problema que tiene la compensación, al margen del alcance, porque quedan 7 millones afuera, es que los ajustes son trimestrales, tendrían que darle una compensación por tres meses, no un mes. En abril la gente cobra menos que en marzo."-"La perdida es significativa, el bono compensa un 7 por ciento de la perdida total, como no es remunerativo no integra el haber, los aumentos no lo tienen en cuenta."-"El Gobierno ayer admitió que con la formula actual el aumento es del 14 por ciento, y el aumento será de 5.7 por ciento. El bono tendría que ser de 2700 pesos, y en el mejor de los ca sos será de 700 pesos"-"A partir de enero baja las retenciones a la soja, menos contribuciones patronales a la seguridad social, si estamos en emergencia no le restemos fondos al Anses."-"Si el Gobierno dice que esto no aguanta más, no bajen las retenciones, ni saques las contribuciones patronales"-"Con el bono se reconoce que hay una perdida, pero la compensación es un mes de tres que deberías compensar, con menos valor de lo que corresponde. Se pueden abrir juicios."