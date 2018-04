Jesica Alcaraz: "tengo la sensación de estar viviendo una película que no me corresponde"

Jesica Alcaraz - Hermana del colectivero asesinado 19-04.mp3

"Necesito a mi hermano vivo, acá."-"Somos siete hermanos, con padres."-"Yo me encuentro haciendo cosas que hacía otra gente, copio porque no sé. No siento que él no esté. Salgo a hablar, para que se haga justicia."-"Mi hermano hasta hace poco vivía acá."-"Tenemos ayuda para toda la familia."-"Ojala que los encuentren, que sean realmente los asesinos y que no paguen otros."Luis Novaresio, conductor: "Jesica hablaba de lo que realmente pasa. Qué cosa tiene que pasar para decir nuestros ciudadanos la están pasando horrible. Los que tienen que tomar decisiones no sienten que no solucionan nada"ESCUCHA EL AUDIO