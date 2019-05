Jesús Rodríguez: "Sería un orgullo que un radical sea candidato a Vicepresidente"

Jesús Rodriguez.mp3







Jesús Rodríguez, Vicepresidente de la Fundación Alem y dirigente radical, habló con Luis Novaresio sobre la convención radical de ayer y ratificó la unión de Cambiemos.





Repasá las frases de la nota





-"La UCR decidió fortalecer y renovar Cambiemos, generar condiciones para evitar el populismo. Hicimos una votación, con números positivos superiores a hace cuatro años".



-"Si Cambiemos no quiere ampliar, seguimos siendo coalición. Argentina no quiere volver atrás".



-"Hablamos de debatir las cosas dentro de una mesa política"



-"No pensamos en nombres propios sino en espacios que quieran un progreso social"



-"Para mí la formula presencial debería tener un tono federal con diversidad política, sería un orgullo que el vice presidente sea radical. Sería una discusión a futuro"



-"Los afiliados radicales que creen que el Pro nos usa le digo que no tienen la verdad, que en todo caso como Radicales lo que hacemos es una contribución a la Argentina democrática"



- "Trato de no tener pesadillas, no imagino un país gobernado por Fernández- Fernández"