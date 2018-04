Joaquín Gil: "Cuando llamamos a Valentín Díaz Gilligan dijo que no sabía del dinero en la empresa."

Joaquín Gil - Periodista diario El Pais 20-02.mp3

"Nosotros siempre decimos que no es nada personal, yo no sabía quién era Valentín Díaz Gilligan, ni tampoco que había un cargo de subsecretaria de presidencia de la Nación en la Argentina. El trabajo del periodista es develar los excesos de poder, los casos de corrupción y en este caso es que se haga justicia, si es un delito o no. A nosotros nos pareció que era una conducta impropia de un cargo público ocultar que uno tuvo vínculos con una sociedad que tenía una cuenta en un paraíso fiscal."-"Gillegan sostuvo que le hizo un favor a un amigo suyo qu e es Francisco Casal."-"Nosotros no conocemos el origen del dinero, la empresa se dedicaba a la intermediación de los jugadores de fútbol, para nosotros era feo que esta sociedad tenga como representante y accionista a Gilligan, que era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y tenía una cuenta en un paraíso fiscal."-"Cuando llamamos a Valentín Díaz Gilligan dijo que no sabía del dinero en la empresa."-"Yo creo que hay abogados que realizan la apertura de cuentas en las banca privada de Andorra. Odebrecht uno de los bancos que utilizó para pagar las coimas fue la Banca privada de Andorra. La Unión Europea tiene la capacidad de controlar la Banca"Luis Novaresio, conductor: "Ayer al mediodía se creía que se iba a poder sostener, pero no y se lo apartó. Díaz Gilligan renunció porque tendrí ;a que haber pedido licencia cuando pasó. Gilligan le hace pagar un costo político a Mauricio Macri. Después tenemos el caso de Luis Caputo que no sabemos nada, también el caso de Jorge Triaca."-"Esto no es personal Jorge Triaca dijo que no concede más una entrevista donde yo esté, puede hacerlo. Esto se parece bastante a lo que antes criticábamos. Triaca debe dar cuenta de sus actos y no lo hace. No aclara si estaba en negro Sandra o si puso empleados en el Somu."-"Yo creo que Jorge Triaca, Díaz Gilligan y Luis Caputo le hacen mal a Mauricio Macri. Los funcionarios van a funcionar cuando entiendan que los obsecuentes son los primeros traidores. Este microfono está abierto para Jorge Triaca."