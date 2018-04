Jorge Adaro: Paritaria docente: "El Gobierno hace una propuesta para el conflicto"

Jorge Adaro - Secretario Gral de Ademys 27-02.mp3

"No empiezan las clases el jueves en la Capital Federal, ayer en la Sede de ATE hicimos una asamblea, votamos un paro para el jueves próximo, para el 5 y 6 de marzo que sería nacional y el 8 de marzo es el paro nacional de las mujeres"-"La oferta de Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires es del 12 por ciento en tres cuotas, es una propuesta para el conflicto."-"La primera cuota sería un 6 por ciento en marzo, esto sería la inflación de enero, febrero y marzo, no habría aumento. Lo rechazamos. El Gobierno hace una propuesta para el conflicto porque la segunda convocatoria la hacen mañana, muy cerca del inicio del ciclo lectivo ya que no podríamos comunicar a los docentes la nueva oferta"-"Cre emos que nos ofrecerán el 12 por ciento con un monto, por única vez, en negro."-"En el plenario de la UTE paran lunes, martes y jueves.