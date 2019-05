Jorge Aguado: "No hay una política de recortes en el CONICET"

-"Dora Barrancos expresó que su renuncia es por el retraso en el ingreso de los nuevos directores; los expedientes están en proceso y nosotros habíamos comunicado que en el mes de mayo ese proceso se iba a estar cerrando. Dora está en libertad de hacer lo que hizo en base a las diferencias que ella cree que tiene, pero en las reuniones de directorio las discusiones siempre se pudieron dar".



-"El Conicet es un organismo diferente a los otros".



-"No partimos desde una postura de recorte en la ciencia, pero todos conocemos la situación económica que atraviesa el país y el sector científico no está ajeno a eso; más pensando que para muchos proyectos se necesita con tar con insumos importados, con lo cual la devaluación también tiene un impacto muy grande, entendiendo que la elasticidad de los presupuestos que tenemos no es tan grande".



-"El área de ciencia y tecnología está entre las que tiene mayor aumento en el presupuesto, aunque en la comparación con la inflación y la devaluación estamos atrasados".



-"El organismo sigue creciendo"



Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación: "Hemos defino una política de ingreso de 450 investigadores por año en el organismo. El promedio era 800 al año. Eso es adecuar el crecimiento del organismo para que sea sustentable en el tiempo".



-"Si manteníamos la tasa de crecimiento del Organismo iba a ser insostenible, para cualquier Estado. El Conicet tiene 24 mil personas".

"Pero la política no es achicar, sino que se piensa para mantenerse en el tiempo. Los pagos tienen dos fuentes de financiamientos, bancos internacionales y el Tesoro. El retraso es de tres meses, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Vamos a cumplir con los compromisos tomados".



-"La prioridad es el Desarrollo del País, por eso queremos un desarrollo sustentable".