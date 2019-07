Jorge Di Lello: "No hay motivos para dudar sobre la transparencia de las elecciones"

Jorge Di Lello.mp3







Jorge Di Lello, fiscal con competencia electoral, habló con Luis Novaresio sobre la posibilidad de inconvenientes en la elección y el recuento de votos.





Repasá las frases de la nota





-"No hay motivos para dudar sobre la transparencia de las elecciones; nuestro sistema tiene una apariencia de cuestión vetusta, pero eso mismo lo hace muy seguro respecto al resultado y a la imposibilidad del fraude".



-"Todo lo que se está discutiendo es casi por definición provisorio, con lo que la verdad está en el escrutinio definitivo. Si por algún motivo falla el sistema, se demora en recoger los datos... bueno: finalmente el escrutinio es abrir las urnas"



-"Una vez se abrieron las urnas en la provincia de Buenos Aires y no modificó el resultado"



- Sobre el simulacro y los problemas: "No estuve en el simulacro, es un tema técnico, pero en definitiva si eso sucede el resultado material no cambia".