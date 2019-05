Jorge Donofrio: El mandato de la convención es acordar con todo el peronismo, incluso el kirchnerismo

Jorge D'onofrio.mp3







Jorge D'onofrio, Diputado de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, habló con Luis Novaresio sobre la convención del Frente Renovador y ratificó el giro hacia el kirchnerismo.





- "Sergio Massa no juega muy bien al fútbol, pero se defiende".



-"Obviamente el acuerdo es con todo el Peronismo, todo el arco opositor, incluyendo al kirchnerismo. Nosotros intentamos construir un Polo Opositor y fuimos victimas de operaciones".



-"Ayer demostramos que tenemos un candidato con una fuerza nacional, con intendentes, legisladores, 21 provincias representadas, 14 puntos en el país. Entonces vamos a discutir un acuerdo"



-"Sergio Massa dijo que para construir una coalición hay que analizar un plan de Gobierno"



- "Nosotros planteamos los diez puntos de agenda y lo queremos discutir. Alberto Fernández es una persona que se puede discutir, yo miro para adelante"



-"Sergio Massa lidera y hoy no tiene ningún cargo".



-"No sé si hubo contacto con Alberto Fernández".



-"Yo no me saco fotos con Macri ni discuto con él un acuerdo"





"Cuando Alternativa comienza a desarrollarse, aparecen operaciones como Roberto Lavagna, que aparece o no, luego la elección de Jua n Schiaretti, nosotros tenemos como responsabilidad que cambie el Gobierno, si sigue Macri a la Argentina le va a ir mal".