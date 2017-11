Jorge Faurie: "A Nicolás Maduro no le importa nada"

Jorge Faurie - Canciller Argentino 01-08.mp3

El Canciller Argentino, Jorge Faurie, habló con Luis Novaresio sobre la crisis que esta viviendo Venezuela, reviví la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNovaresio: ¿El Gobierno Argentino cree que en Venezuela hay estado de derecho?Faurie:No, nosotros creemos que no hay estado de derecho, no se practica la democracia.Novaresio: Hay que hablar de dictaduraFaurie: Si, lo importante es que no tenemos democraciaAUDIO DE LA NOTANovaresio: ¿ Regionalmente se puede hacer algo?Faurie: El Mercosur ha tomado un camino para aplicar la cláusula democrática donde los estados se comprometen a mantener la democracia, entendemos que Venezuela se ha apartado, siguiendo la cláusula de que hoy no es una democracia.Novaresio: ¿ Puede haber alguna situación de refugiados que la Argentina ofrezca a dirigentes venezolanos?Faurie: Nosot ros siempre estamos disponibles a pedidos de refugio territorial como seguimos lo que sucede dentro de Venezuela, tenemos detenidos políticos, dos figuras han sido sacados de su domicilio.Novaresio: ¿Hay algún tipo de medida de retiro de embajador o algo que se esté evaluando?Faurie: El retiro del embajador es un cierre diplomático para expresar disguto. Tenemos expectativas que haya diálogo. Otros países lo han hecho y no ha logrado resultados diferentes.Novaresio: Algunos países no han enviado a sus aerolíneas de banderas,¿ Se maneja esta hipótesis?Faurie: Creo que Aerolíneas tiene una problemática comercial y frecuencia reducida y lo viene estudiando, ya que por las reglas de Venezuela es inviable una operación económica.Novaresio:¿ Cómo toma las críticas que se hacen al Papa Francisco por su intervención no directa?Faurie: No me corresponde, creo que el Vaticano y la Santa sede han tenido un seguimiento y preocupación que no ha encontrado eco en el gobierno venezolano.Novaresio: Su antecesora me padecía con esta pregunta. Susana Malcorra me padecía con esta pregunta, ¿ Cómo es la relación hoy del Papa Francisco con Mauricio Macri?Faurie: Creo que es la relación que tiene un Papa que es argentino con otro argentino que es presidente, compartieron proximidad geográfica y diálogo frecuente.No es bueno etiquetar a la gente políticamente.Rosario: ¿La aplicación de la claúsula democrática, que significa para el Mercosur y para Venezuela?Faurie: Es una definición de que los países que somos parte del Mercosur decimos que esto no es una democracia. Venezuela está excluido porque no incluyó ninguna legislación del Mercosur. A Nicolás Maduro no le importa nada.Novaresio: Algunos dicen que escandalizamos por los de Venezuela y lo relacionan con Milagro Sala, ¿encuentra alguna relación?Faurie: No tiene nada que ver Milagro Sala, ha estado detenida prevenidamente por malversación de saldos públicos y es un delito en nuestro código penal. Nicolás Maduro está matando a su propio pueblo.Novaresio: ¿Cómo toma la cancillería la recomendación de la Comisión Interamericana de DDHH la decisión para la prisión domiciliaria de Milagro Sala?Faurie: La Argentina reconoce la importancia y entiende que la Justicia tiene que mirar esto.Novaresio: Hay que decidir si creemos en el poder judicial o en el Ejecutivo.Faurie: Es algo que tiene que resolver la justicia.Novaresio : ¿Usted es abogado?Faurie: Si, de la Universidad del Litoral del Santa FeNovaresio: ¿ Para usted la detención de Milagro Sala, responde a un debido proceso?Faurie: Yo creo que la justicia Jujeña ha cumplido con todos lo plazos.