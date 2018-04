Jorge Knop: "Son 36 líneas de las zona Oeste las que están de paro"

Jorge Knop - delegado de UTA zona Oeste 16-04.mp3

"Estamos mal por lo que ocurrió, y hay llamados compañeros que usan políticamente este drama. Hace un rato arriba del Puente de Gral Paz estaban insultando al dirigente, no es así, porque nadie le puso el arma al delincuente para matar a un compañero"-"Dos pasajeros subieron en San Justo, discutieron con el chofer, no sabemos si porque no tenían la Tarjeta Sube o para que los lleven. El chofer los llevó y cuando bajaron le pegaron dos tiros. Son chacales."-"Inseguridad hay, robos también, que el Gobierno no brinda la seguridad seguro, la Cámara de Senadores y Diputados no les importa nuestra vida, pero este caso no tiene una razón de ser. Nunca existió esto de no respetar al ser humano"-"Por ahora hacemos paro hasta las 24hs."-"Son 36 líneas de las zona Oeste las que están de paro"-"Los delegados están en contacto con la familia, el secretario gral está en contacto de la familia."