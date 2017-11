Jorge Rial: Robo motochorros "Logré pegarle una piña, pero me sacaron el reloj"

Jorge Rial - periodista 26-10.mp3

"Es habitual que roben en la zona, ayer hubo muchos igual. Después me enteré que el jefe de la policía estaba monitoreando la zona, que sacaron al comisario"Luis Novaresio, conductor: "Yo hoy llamé al 911 porque vi robos en la zona."Jorge Rial, periodista: "Yo estaba a diez metros de mi oficina, creo que fue al voleo, pero unas personas me decían que me venían siguiendo. El tipo me dice tenes hora y lo agarré."-"Un motoquero me dice los seguimos y dije no, quizás tiene un arma. Así que agarré la bolsa que me habían dado un premio del Margen Izquierdo y me fui"-"Sólo me robaron el reloj."- Video y mensajes por las redes sociales: "No me di cuenta y sentí que lo podía agarrar al tipo."