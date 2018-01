Jorge Rizzo: 'No le daría tanta trascendencia a las declaraciones de Zaffaroni'

Jorge Rizzo - Presidente del colegio publico de abogados de Capital 22-01.mp3

"Toma las declaraciones de Zaffaroni como las de un ciudadano más". "Es importante Zaffaroni pero no es más un ministro de la Corte". "No le daría tanta trascendencia".Luis Novaresio: "Me inscribo en los que les dan importancia a las declaraciones. Me parece muy triste".Jorge Rizzo: "Zaffaroni está muy jugado con posiciones cercanas a lo que fue el pensamiento político anterior". "Es más de lo mismo, no me sorprende". "Está en la misma dirección que dice Hebe De Bonafini, Luis D'elia".Sobre el Consejo de la Magistratura Porteño: "Atento a una serie de notas de Clarín, se pudo detectar una presunta corrupción muy importante en un dispendio y dilapidación de fondos públicos.., viajes sin ton ni son". "Estamos pidiendo que alguien la denuncia para que se investigue"