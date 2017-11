José Aranguren: "Estamos aumentando el gas un 45% y la luz un 38%"

José Aranguren - Ministro de Energía de la Nación 20-11.mp3

En referencia a los aumentos de gas y luz: "En audiencia pública anunciamos que nosotros estamos aumentando el precio del gas será del 45%. Lo máximo de aumento, dependerá de lo que el usuario consuma""En el caso de la luz, hago una distinción: somos responsables de la generación de energía eléctrica y del transporte, no de la distribución. El aumento será del 38% en dos veces""En Capital y Gran Buenos Aires, servidas por Edenor y Edesur, se le agrega la re composición del valor agregado de distribución; el 90% de los usuarios tendrá ;n aumentos inferiores al 39% y el 10% restante inferior al 47%"Sobre cuándo los aumentos serán sólo por inflación y no por el equilibrio por los subsidios otorgados durante el gobierno anterior: "desde el 2019 será sólo por inflación. en el 2018, quedará corregir las diferencias" También aseguró que se pretende que haya menos ciudadanos con tarifa social.En referencia a los cortes de luz: "En enero-agosto de 2017 hubo 45% menos cortes que en el mismo período de 2016. El contrato de concesión obliga a cumplir con pautas de calidad con la prestación del servicio. Caso contrario tienen multas o se les puede quitar la concesión""Tenemos menos cortes que el año anterior y menos que en el 2015. Vamos a estar mejor que el año pasado"Sobre los medidores inteligentes: "que le permitan dar a la población regular su demanda. Es importante para generar conciencia" Tanto Edenor como Edusur los están cambiando, para brindar esa herramienta a los usuarios.Respecto al ahorro que puedan hacer los usuarios: "Se disminuyen las tarifas en un 10%".Mencionan la oficina anti corrupción. "Yo nunca tuve una offshore. Fui empleado en relación de dependencia durante 36 años. Integrar significar ser titular en algunos períodos. Ser parte no es tener un beneficio con una offshore".