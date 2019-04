José Cano: "Es una posibilidad concreta que un radical pueda acompañar al Presidente"

José Cano.mp3







"Entiendo por la charla que tuve ayer con el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, que es probable que se reprograme la reunión del lunes por cuestiones de agenda, Gerardo Morales está llegando del exterior".



- "Es una de las tantas reuniones que se vienen llevando a cabo vinculadas al proceso electoral; hace no mucho tiempo estuvimos analizando la situación de Córdoba, la de las PASO en La Pampa; este año habrá una agenda que va a mostrar muchas reuniones de la Mesa Nacional de Cambiemos".



-"Han trascendido conversaciones entre el jefe de Gabinete y el gobernador de Jujuy hace unos 20 días, donde se ve una idea de empezar a avanzar no sólo en esta idea de integrar una fórmula, sino también de hacer un repaso de lo ocurrido en este tiempo y las cosas que quedaron pendientes".



- "Es una posibilidad concreta que un radical pueda acompañar a Mauricio Macri en la fórmula; a nosotros nos preocupan las tarifas, la inflación, hay una voluntad política expresada por un sector del radicalismo en ese sentido, y esto va cayendo por peso propio dentro de las filas de Cambiemos".



-"El desafío que tenemos en Cambiemos es tener un gobierno de coalición, hubo situaciones que la influencia del radicalismo fue determinante y en otras no".



-"Los dos presidentes del inter-bloque forman parte de las reuniones de gabinete. Los 12 años pasados el Gobierno ponía a dedo los candidatos, José López fue electo diputado del Parlasur porque lo decidió Cristina Fernández. No le echo la culpa a la herencia, yo digo que hubo formas del ejercicio del poder diferentes de cómo estábamos".



-"No es común en Argentina un gobierno de coalición, es muy diferente lo que pasó con Julio Cobos. No hay que dar nombres para vicepresidentes".



-"Yo formo parte de un colectivo, yo quiero que el radicalismo crezca y al país le vaya bien. Yo soy diputado nacional. Muchas provincias no mejoraron la calidad de vida de la gente y tuvieron ingresos importantes".