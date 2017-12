José Cano: "Estamos convencidos que el sistema previsional como está colapsa"

José Cano - diputado 11-12.mp3

"En principio nosotros estamos convencidos que el sistema previsional como está colapsa, y no votaría jamás una norma si no estaría convencido que esta ley va a favorecer a los jubilados, le da previsibilidad al sistema. Antes no sabíamos cuál era la inflación, y este Gobierno hizo mucho respecto a la clase pasiva. En Tucumán muchos jubilados tuvieron la reparación histórica."-"Habrá un incremento de los que cobran la minina. Con la actualización de cuatro ajustes anuales todo indica que la recuperación será mejor."- Van a ganar menos los jubilados: "Es una foto, porque el año que viene tendrán cuatro ajustes. Ahora no se miente con la inflación, el ajuste es inflación más salario. El jubilado estará mejor que con la formula anterior."Luis Novaresio, conductor: "Siento que la obediencia de vida en la política es más fuerte que el sentido común, porque esto esta mal"José Cano, diputado: "Yo voto de acuerdo a la pertenencia que tengo al Gobierno y mi posición, en el Etanol voté en contra del Gobierno. No votaría jamás una ley si no habría una mejora."-"El jubilado no estaba mejor con esta formula. La reparación histórico sirvió mucho."