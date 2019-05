José Cano: "Estoy convencido que hoy el candidato es Mauricio Macri"

José Cano.mp3







José Cano, Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical por Tucumán, habló con Luis Novaresio y ratificó la pertenencia del radicalismo a la alianza Cambiemos.





Repasá las frases de la nota





"La convención ratificó lo que todos sabíamos que iba a pasar. El principal distrito ratificó su pertenencia a Cambiemos. Vamos a una convención el día lunes".



"Yo he tenido fuertes discrepancias contra el kirchnerismo, pero el anuncio de Cristina Kirchner tiene que ver con algo que es el efecto que produce una noticia de esa naturaleza. Si uno tiene la posiiblidad concreta de sumar otro actor, en mi forma de actuar no se pueden anunciar incorporaciones de otros sectores que en muchos casos públicamente han anunciado que no se van a sumar a Cambiemos".



"Nosotros tenemos que poner la mejor fórmula. En presidente, claramente hoy es el presidente de la Nación. Habrá que tener dentro de Cambiemos también puertas adentro el debate para presentar la mejor oferta electoral".



"Para mi hoy el candidato es Macri".