José Cano: "Había una necesidad de dar a la sociedad un gesto de amplitud"

José Cano.mp3







José Cano, Diputado Nacional por la UCR, habló con Luis Novaresio sobre la decisión de que Miguel Ángel Pichetto acompañe a Mauricio Macri en la fórmula presidencial.





Repasá las frases de la nota





-"Entendemos que lo que está en juego en Argentina no es una cuestión partidaria ni de cargos, sino dos modelos de rep-"Entendemos que lo que está en juego en Argentina no es una cuestión partidaria ni de cargos, sino dos modelos de república: un país con un norte de apertura al mundo, respeto por las instituciones, división de poderes y federalismo; o la vuelta al pasado, donde se plantean cosas desopilante como revisar fallos de jueces, que dijo Eugenio Zaffaroni, sacar presos políticos y no hacerse cargo de los errores que cometieron. En ese contexto el rol de la UCR va más allá de un cargo, Cambiemos solo no puede, se necesita un gesto de gobernabilidad. Además nosotros valoramos y compartimos las condiciones de Pichetto en el Senado".

-"Ayer renunció Pichetto a la presidencia del Bloque y veremos cómo sigue su situación"ública: un país con un norte de apertura al mundo, respeto por las instituciones, división de poderes y federalismo; o la vuelta al pasado, donde se plantean cosas desopilante como revisar fallos de jueces, que dijo Eugenio Zaffaroni, sacar presos políticos y no hacerse cargo de los errores que cometieron. En ese contexto el rol de la UCR va más allá de un cargo, Cambiemos solo no puede, se necesita un gesto de gobernabilidad. Además nosotros valoramos y compartimos las condiciones de Pichetto en el Senado".



-"En la previa de la ley de glaciares, ley que había vetado la ex presidenta, nosotros compartimos con Pichetto la votación y también leyes que no tenían la aprobación de la ex presidente"



-"No hay que quedarse con la foto, sino hay que quedarse con Pichetto como presidente del bloque, que hizo respetar la institucionalidad del Senado. Para nosotros suma a la formula".



-"Ayer renunció Pichetto a la presidencia del Bloque y veremos cómo sigue su situación"

-"En la previa de la ley de glaciares, ley que había vetado la ex presidenta, nosotros compartimos con Pichetto la votación y también leyes que no tenían la aprobación de la ex presidente"-"No hay que quedarse con la foto, sino hay que quedarse con Pichetto como presidente del bloque, que hizo respetar la institucionalidad del Senado. Para nosotros suma a la formula".