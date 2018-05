José Cano: "Las tarifas tienen que estar ajustadas a la capacidad de pago de la gente"

José Cano - diputado 07-05.mp3

"Está desterrado de la Argentina el tema del Golpe de Estado, sí creo que hay sectores que plantean, como vivimos en diciembre en el Congreso, este planteo irresponsable de unificar los proyectos de leyes y sacar un dictamen, además avanza sobre facultades que no son del Congreso."-"Hay sectores que hacen las cosas de buena fe, pero después no se puede escuchar a Axel Kicillof, o escuchar a los diputados del NEA diciendo que no tienen gas. Julio De Vido está complicado en una causa sobre este tema"-"La semana pasada muestra la situación económica que está el país, que no se resuelve pronto y requiere de acuerdos políticos para salir. Hubo componentes internacionales y del Gobierno. Además del proyecto de la Oposici ón para retrotraer tarifas."-"Las tarifas tienen que estar ajustadas a la capacidad de pago de la gente, y si hay distorsión debe atender el Estado y lo está haciendo con la tarifa social."- Reunión con Mauricio Macri: "Nosotros ya nos reunimos en la Mesa de Cambiemos, y habíamos planificado reunirnos con la presencia de Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Colombi, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo."AUDIO DE LA NOTA