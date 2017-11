José Chaparro: muerte del joven mapuche: "Esperemos que no se sumen más muertos"

Juan José Chaparro - Obispo de Bariloche 28-11.mp3

"Estoy preocupado y con mucho dolor por la muerte de Rafael Nahuel, ayer acompañé en el velatorio a la familia. Tengo esperanza que se abran caminos para que no sumemos muertos."-"Buscamos canales de diálogo y caminos racionales, dentro del marco de la ley. El Juez posibilitó que acercarán una ayuda humanitaria para esta gente"-"Primero el RAM yo no sé que tiene, se está armando un enemigo, yo no conozco la existencia, si hay un grupo que actúa en forma violenta tiene que actuar la ley"-"Acá hubo desalojos históricos que se hicieron muy violentos. Cada tanto aparecen incendios de refugios, aparece la palabra RAM pero yo no los conozco"