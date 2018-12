José Luis Espert: "Macri ha sido un fracaso económico"

¿Cuál es el candidato a vencer Mauricio Macri o Cristina Fernández?:

"Bueno mi propuesta como candidato a presidente para el año que viene es derrotar a los dos, creo que los dos representan algo pasado. Macri significa una mediocridad te diría que hasta patética y en el caso de Cristina es un pasado en el cual me parece que no deberíamos volver. Yo creo que aquél votante de Cambiemos está desencantado con Cambiemos, con toda la razón del mundo por cómo está terminando este mandato de Macri pero que tiene miedo que vuelva Cristina, bueno a Cristina la podemos derrotar en segunda vuelta pero votar en las PASO y en primera vuelta por un país diferente, con un futuro diferente en el lugar del presente medi ocre de Macri. Yo creo que no hay necesidad votarlo 3 veces a Macri, PASO, primera vuelta y segunda vuelta para dejarla atrás a Cristina que yo creo que hay que dejarla. Me parece que el kirchnerismo es una cosa muy oscura en la vida política y económica Argentina".



El Presidente y su entorno afirman que hace otro mandato para concretar la obra iniciada en este primer gobierno:

"Yo creo que es rescatable que tenemos otras relaciones con el mundo además de con Rusia y China, eso es bienvenido, hemos salido del default sin crisis, del cepo sin crisis, se le ha dejado de hacer la guerra al campo como hacían los Kirchner pero económicamente hablando estamos terminando un balance que es claramente negativo comparado con el anterior gobierno, digo para el grueso de la gente", "estamos terminando con una economía con recesión, del año que viene estoy hablando porque no hay ningún pronóstico que diga que la economía va a crecer. Hasta el propio gobierno mandó un presupuesto con una caída del PBI, estamos terminando con una inflación nunca vistos en un cuarto de siglo, en Argentina. Estamos terminando con mayores niveles de pobreza que los que teníamos con Cristina. Estamos terminando con una suba de la presión impositiva".



"La gente ya no sabe cómo hacer para vivir con la cantidad de impuestos y tarifazos que tiene que pagar a lo largo del año. Yo creo que el balance de Macri es claramente negativo y no podía ser de otra manera, si estamos haciendo más o menos lo mismo que hicimos siempre nada más que con otro envace porque el contenido es más o menos lo mismo y para el que duda que sea así les recuerdo que Argentina con Macri firmado el acuerdo con el FMI número 27 a lo largo de 50 años". "No deben quedar dudas que Macri ha sido un fracaso económico".



Hoy cerca de 17 millones de personas viven del Estado:

"Es un poquito menos que 20".