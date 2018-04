José Luis Lingeri - titular del gremio de Obras Sanitarias 15-02.mp3

"Hay dos temas en lo sindical, por un lado la marcha y por otro lado la paritaria. La gente de Obras Sanitarias acordó un 15 por ciento."José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias: "El año pasado firmamos el 22 por ciento, la inflación fue dos puntos más y lo cobramos. Ahora es igual firmamos el 15 por ciento con una clausula de revisión. Sabemos de los problemas laborales que hay"-"La empresa tiene plena ocupación, hemos incorporado habitantes del conurbano, ingresó dinero para obras. Cada uno maneja los tiempos de la mejor manera. Si hay un desfasaje iremos a una revisión."-"No iremos a la marcha."-Va bien el G obierno de Mauricio Macri: "Yo creo que hay que ajustar el tema económico, el déficit fiscal, la deuda y la inflación. Con el verso que el dólar no es competitivo se sigue remarcando y afectan al consumidor."-"Yo creo que al gobierno le conviene que las cuentas cierren, nosotros estamos colaborando con nuestra actitud. Las tarifas tampoco eran sinceras, hay sectores que deben ser subsidiados, por eso la tarifa social."-"Con el hecho de cuatro dirigentes que no hacen las cosas bien, se quiere mostrar a la sociedad que todos los dirigentes son corruptos."Luis Novaresio, conductor: "Si Moyano lo escucha va a pensar que tiene el discurso de Marcos Peña"José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias: "No se va a enojar, él siempre ha luchado por su organización. Si él tiene un problema como dicen debe ir a la justici a, pero no se debe juzgar antes."-"Para mí el Gobierno de Mauricio Macri está 7 puntos, tiene tiempo para mejorar las cosas, pero se debe escuchar."NOTA DESGRABADAAUDIO DE LA NOTA