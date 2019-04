José Urtubey: "La falta de políticas de desarrollo es lo que genera incertidumbre"

José Urtubey.mp3







"Espero que el Gobierno anuncie medidas contenedoras, no creo que sean grandes medidas. Supongo que habrá moratorias para las Pymes, algunos créditos productivos, espero que sean de tinte federal, que haya algo para las economías familiares, y alguna para el Mercado interno. Desde ya que son parches"



"El problema de fondo es la economía,que el modelo de desarrollo económico no tenga que ver con lo financiero. la inflación se debía haber encarado por el lado de fortalecer oferta productiva en vez de poner freno de mano a la economía".



"Se cometen los mismos errores que en el 2016-2017, antes eran lebac y ahora leliq".



"La actividad industrial del 2015 hasta ahora tiene 6 puntos para abajo y hasta fin de año seguirá cayendo. Fueron en línea de lo financiero"



"Hay que hace grandes reformas que están ligadas con la impositiva, modernización laboral, mercado interno, con un programa de largo plazo, Sería importante un acuerdo económico social".



"Para hacer ciertas reformas tenes que tener consensos, el Gobierno se encontró con una realidad de presupuesto que no esperaba".



"Nosotros con el Ministro Dante Sica estamos en contacto, veremos que medidas tomarán, si hay dialogo. Las medidas que se vienen adoptando no son industrialistas".



"La falta de políticas de desarrollo es lo que genera incertidumbre. Este modelo no tiene un tinte industrialista o no lo eligió"



"Cuando se definan los candidatos hablaremos con los diferentes candidatos".



"Después de la inflación de 4.7 por ciento no puedo ser optimista, no estamos bien"