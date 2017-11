Juan Carlos Schmid - Miembro del Triunvirato de la CGT 29-11.mp3

Despidos/ Ministerio de Modernización: "Yo la he visto la información, los sindicatos aún no nos han notificado, si esto pasa se muestra el ajuste en los diferentes planos, que generará tensiones."- Manifestación de hoy: "Nosotros nos sentamos a negociar y con el aval del comité central confederal decidimos que esta era una buena negociación. En el medio se mezclan otras cuestiones, el reclamo Parlamentario. Hay expresiones ligadas a Cristina Fernández que algunos no compartimos, yo no voy a ir detrás"-"En el ciclo kirchnerista nosotros perdimos 300 puestos de trabajo y nadie dijo nada, salvo con el escándalo de la Isla Demarchi. El que está hablando de como se debe rescatar e submarino era el responsable del hundimiento."- Cristina Fernandez es la conductora del peronismo: "Ahí hay una discusión, nadie puede desconocer el volumen de votos que la ponen muy bien, pero hay una multiplicación de autores que no comparten su modo de construcción política. A mí no me conduce."