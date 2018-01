Juan Fagundez: La detención de Balcedo: "Se puede avisorar que se abra un proceso por el tema de las armas"

Juan Fagundez - Abogado de Marcelo Balcedo 05-01.mp3

"Hablan de malversación de fondos, asociación ilícita y posible lavado de dinero.""Cuando se pide la extradición se decide si procede el arresto administrativo o no (...) lo que se hizo ayer fue un audiencia donde se solicita el arresto hasta tanto llegue la solicitud de extradición.""Nos trasmitió que no todos los autos que aparecieron fueron de él, que el dinero sí, que fue juntando desde hace once años, 417 mil dólares.""Se puede avisorar que se abra un proceso por un tema de unas armas que habían ahí. Es una persona que tiene sus amigos y de los otros, según él."El posible v&iac ute;nculo con el narcotráfico: "Absolutamente nada, ni el pedido, ni en sus declaraciones, nada.""Parece que hay ciertos intereses cruzados entre el juez de La Plata y él. Ha tomado ciertas decisiones procesales que lo afectan y están fuera de lo común.""Si el pedido es por evasión fiscal históricamente no se concede la extradición."