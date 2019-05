Juan Grabois: "Al principio me unía a Cristina el espanto a Macri pero ahora la voy queriendo un poco más"

-"Ayer fue la presentación de un libro. No leí el libro de Cristina Fernández ni fui al acto... para los que me dicen que soy un ultra K, soy uno berreta".



-"No fui a la presentación del libro porque soy un poco fóbico a las pulseritas que dicen quienes entran y quienes no; entiendo que es inevitable por el lugar, pero creo que la política partidaria es la contracara de los movimientos sociales: en los movimientos sociales todo el que quiere venir es incluido, en la política partidaria hay pulseritas y jerarquías".



-"Estoy convencido que Cristina Fernández va a ser presidenta desde octubre del año pasado y que lo va a decir cuando sea más conveniente para el conjunto del proyecto".



-"Creo que Cristina cambió porque además lo experimenté: yo tengo muchas críticas a lo que sucedió en el gobierno anterior y las sigo teniendo, y me siento bastante respetado en esa posición".



-"Me gustó mucho lo que escuché ayer; y no solamente lo que dijo sino cómo lo dijo. Planteó la ciudadanía responsable".



-"Los políticos coacheados dicen tres o cuatro boludeces, pero Cristina ayer planteó cosas para reflexionar".



-"En el tema Trump, ella planteó que los que le chupan las medias a Trump, como Mauricio Macri, que copie las cosas buenas"



-"Lo mismo con los planes sociales, porque a mí me dicen planero y yo quisiera que no haya ningún plan en la Argentina, queremos trabajo genuino, con salarios, sindicatos, obra social, el plan tiene que ver con un momento de desesperación, de falta de trabajo".



-"Es cierto que hay más planes ahora, es una desgracia porque hay necesidad".



-"Al principio me uní a Cristina Fernández por el espanto a Mauricio Macri y ahora ya le agarré cariño".