Juan José Mendez: "La fiscalía va a apelar al fallo de Uber porque otras sentencias afirman que son ilegales"

-"En este momento inauguramos Av. Córdoba, se puede ver el viaducto para arriba, a Juan B Justo le faltan 10 días más"



- Sobre Uber: "La fiscalía nos comunicó el fallo que dice que Uber no es ilegal, nosotros indicamos que era un delito.En el fallo observamos que los tres jueces, si bien consideran que no hay contravención, dicen que UBER debe cumplir con las normas para brindar su servicio; reconocen que hay un delito pero que es otro delito del que se estaba tratando en el juicio".



- "Nuestro principio de trabajo es el diálogo y el acuerdo, así funciona Cabify y actualizamos el servicio de taxi, pero pasa que hay una compañía que pareciera que hace todo lo contrario: no quiere p agar impuestos, tiene esquemas raros para sacar la plata del país, oculta la información; así es difícil pensar en un servicio que pueda ser legal".



- Pago en taxis por mucho transito: "Sí..., implementamos una tarifa pre fijada en los Aeropuertos de la Ciudad, terminal de Retiro, pero detectamos que en ciertos horarios había diferencia ente lo fijado y el transito, entonces en hora pico pusimos un coeficiente de transito".



-"Ya te cobraban el tema del transito, ahora es más transparente, se toma un transito promedio".





-"Hay una línea de colectivo que va desde Ezeiza a Aeroparque, o combi Manuel Tienda León u otras combis"